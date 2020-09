Niek van den Putte (Esperanza Pelt) tekent voor twee bekerdoelpunten: “Hopelijk nog een ronde overleven” Koen Wellens

13 september 2020

21u05 0 Pelt Esperanza Pelt is de enige ploeg uit derde amateurklasse die de derde ronde in de beker van België heeft overleefd. De Noord-Limburgers haalden zwaar uit tegen Spouwen-Mopertingen: 5-3. In de volgende ronde neemt Pelt het op tegen Heur-Tongeren. Nieuwkomer Niek van den Putte scoorde twee keer. “Dat terwijl ik als defensieve middenvelder eigenlijk niet zo vaak scoor”, vertelt de Nederlander die van Bocholt overgekomen is.

Doelpuntenkermis aan de Roosen waar Pelt een vroege achterstand vlotje omboog naar een riante voorsprong. De Peltenaren lijken klaar voor de seizoensstart, al wordt die door de bekerwinst enkele dagen uitgesteld. “Geen probleem, zo krijgen wij een extra voorbereidingsmatch”, vertelt Van Den Putte. Als de Esperanza-jongens ook de volle buit pakken tegen Heur-Tongeren dan zit de kans erin dat ze in de vijfde ronde tegen een ploeg uit 1B geloot worden. “De bekercompetitie is geen doel op zich. Het zijn wedstrijden die perfect in de voorbereiding passen. Trouwens, spelen met inzet is zoveel interessanter.”

Transferpolitiek

Pelt voerde in het tussenseizoen een interessante transferpolitiek met duidelijke ambities. Sportief directeur Frank Goossens zocht en vond een evenwicht tussen ervaring en jonge talenten. “De club heeft ervoor gekozen om spelers met ervaring in de hogere reeksen te combineren met jongens die al naam maakten in de provinciale competitie. Het klikt en als de resultaten goed zijn, kan het alleen nog beter worden. De club spreekt niet meteen hoge verwachtingen uit, maar met de spelersgroep die Pelt vandaag heeft, start je niet voor alleen een plaats in de linkerkolom. Wij moeten hoog durven mikken.”

Meedoen voor de prijzen

Van druk op de spelersgroep is er volgens Van Den Putte geen sprake. “Op dit moment toch niet. Ik kom van Bocholt waar de druk er wel was”, aldus van den Putte die vanuit de jeugdopleiding bij Eindhoven VV in Lommel terechtkwam. Daar speelde hij twee seizoenen in tweede klasse. De voorbije zeven seizoenen was hij aan de slag in Bocholt. “Ik voel me intussen al helemaal thuis in Pelt. De ploeg was geen onbekend terrein voor mij. Er zijn trouwens verschillende spelers die ik ken of met wie ik al gespeeld heb.”