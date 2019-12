Negen kerkdorpen in Pelt krijgen elk hun eigen masterplan en identiteit Pelt investeert de komende zes jaar 80 miljoen euro Birger Vandael

20 december 2019

07u20 4 Pelt De gemeente Pelt voorziet de komende zes jaar 80 miljoen euro aan investeringen. Het wil van de fusiegemeente een veilige, duurzame en actieve plaats maken en focust op een optimale dienstverlening. De negen kerkdorpen worden beschouwd als de fundamenten. In elk dorp wordt dan ook een masterplan opgesteld in samenspraak met de bewoners, zodat er overal één geheel ontstaat.

Bij het opstellen van het meerjarenplan baseerde het gemeentebestuur zich op de omgevingsanalyse van de eigen administratiedienst en op de bevraging bij de inwoners. Die tweede groep vroeg extra aandacht voor de veiligheid, het klimaat, de dorpen en de verkeersveiligheid en -doorstroming.

De steun aan de dorpen vertaalt zich in een budget van 100.000 euro dat de negen dorpen samen per jaar kunnen besteden. Elk jaar worden één of meerdere kerkdorpen in de kijker gezet en het masterplan moet ervoor zorgen dat de scholen, de opvang, de buurthuizen en de kerk (eventueel met een nieuwe functie) op elkaar moeten aansluiten. Als voorbeeld wordt Sint-Huibrechts-Lille gegeven. De gemeente wil er één geheel maken van het oud gemeentehuis, dorpsplein, toekomstig woonzorgcentrum en de tuin achter de kerk.

Mobiliteitsplan

De gemeente maakt een mobiliteitsplan op waarin schoolomgevingen en dorpscentra verkeersveilig en toegankelijk worden ingericht. Er wordt 11,3 miljoen euro geïnvesteerd in de aanleg van fietspaden. “We maken het onderscheid tussen verbindingswegen, en woonstraten. Langs die eerste groep zorgen we voor brede fietspaden zodat het doorgaand verkeer vlotter verloopt. In de woonstraten zal het dan wat trager gaan", zegt burgemeester Frank Smeets (CD&V).

Vernieuwing van Nolimpark

Daarnaast speelt de gemeente ook een rol als “aanjager" in het dossier rond Corda Noord (lees hier) en de realisatie van de Noord-Zuidverbinding. Verder wordt er een beleidsplan ruimte opgesteld. Bedoeling is hiermee de twee historische centra op elkaar te laten aansluiten en een ruimtelijke verbinding te creëren in Haspershoven. Er is ook een investering van 4,8 miljoen voor de vernieuwing van het Nolimpark. “Een project waarmee we nog tien jaar zoet zijn, maar dat wel op veel subsidies kan rekenen", aldus Smeets.

Aan De Koel, waar onder meer de nieuwe Jumbo gekomen is, wordt gewerkt aan een vlottere circulatie en verkeersafwikkeling. Voor de ontwikkeling van De Heuf tot zorgstraat is een investering van 4,2 miljoen euro voorzien.

Marktplein verbinden met Kerkplein

Aanvankelijk was het de bedoeling om een Marktplein in twee lagen te creëren. “Dat idee is stilgelegd omdat het toch een dure oplossing zou zijn”, vertelt Smeets. “We gaan op zoek naar een manier om het Kerkplein met het Marktplein en het gemeentehuis (dat deels word ingericht als bibliotheek) met elkaar te verbinden. Er moet plaats zijn om te parkeren en om events te laten plaatsvinden. We zullen ook bekijken of we de Dommel kunnen opentrekken met een gezellige, groene ruimte als gevolg.

Bovendien werkt Pelt aan de komst van een fysiek Huis van het Kind, nieuwe gebouwen voor de buitenschoolse kinderopvang in Lindel-Hoeven, Herent en Grote Heide (volgens het principe van de ‘brede school’) en de bouw van een multi-inzetbare sporthal in Vondersbroek, waarvoor het samenwerkt met WICO en LAGO Pelt Dommelslag. De online dienstverlening wordt ten slotte verder uitgebouwd.