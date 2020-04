Neerpeltse zanger Daan Goutsmet (26) maakt videoclip met ‘knuffel’ Marc Van Ranst ‘Samen Alleen’ moet jongeren aanzetten om hun dromen tijdens corona vast te pakken Birger Vandael

21 april 2020

10u53 3

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Pelt De Neerpeltse zanger Daan Goutsmet (26) pakt uit met zijn nieuw nummer ‘Samen Alleen’ en bijhorende videoclip. Daarin is een levensgrote knuffel van viroloog Marc Van Ranst te zien, waarmee Goutsmet samen het journaal presenteert. “Ik merkte dat veel mensen in mijn omgeving moeite hadden met deze situatie en zich verveelden. Mijn boodschap is dan ook: grijp het moment om bepaalde dromen waar te maken!"

Goutsmet is een zanger en gitarist die al ruim tien jaar met muziek bezig is en zich vooral focust op kleinkunstmuziek. ‘Samen Alleen' is net als zijn meeste werk zelfgeschreven. “Ook ik liep aanvankelijk een beetje verloren in de maatregelen. Tot ik besloot om de tijd aan te grijpen om iets te doen met mijn muziek. Eindelijk had ik eens tijd om daar vol voor te gaan. Dat heeft geleid tot dit nummer, waarin ik zing over de coronacrisis.”

De Neerpeltenaar hoopt dat leeftijdsgenoten die net als hem afgesloten van de buitenwereld leven, geïnspireerd raken door zijn werk. “Ik woon zelf alleen op een appartement in Leuven en dat is niet altijd even prettig. Mensen kunnen nu zoveel doen. Dat moet niet in de muziek zijn, als je bijvoorbeeld al lang iets nieuws wilde doen in je leven, is dat nu het moment!"

Videoclip met selfiecamera en zelfontspanner

Om zijn boodschap te versterken heeft Daan zelf een videoclip gemaakt waarin hij in de rol van nieuwslezer kruipt. “Daar is toch veel meer tijd ingekropen dan je op het eerste zicht zou denken”, lacht hij. “Momenteel is het niet mogelijk om een creatief team in te schakelen, dus heb ik met behulp van de selfiecamera en de zelfontspanner een aantal ludieke scènes zelf in elkaar geknutseld.”

Viroloog Marc Van Ranst zal ook wel even schrikken als hij zichzelf ziet opduiken in de clip. “ Hij is er niet fysiek, maar met behulp van een masker, een kenmerkende trui en wat kussens. Een fantasietje van de chef”, weet Goutsmet. “Hij is alomtegenwoordig, dus mijn videoclip moet hij er ook maar bijnemen. Ik heb hem nog niet gehoord, maar hoop dat hij het kan appreciëren. Die pop ligt hier nog altijd ergens verloren. Ik hoop dat de buren zich geen zorgen maken als ze hem zien", lacht hij.

Première via groepscall

Ook opvallend: in de videoclip duiken beelden op van Daan die zijn song ‘in première’ brengt in een grote groepscall met twintig van zijn vrienden. “Een vriend van ons heeft zijn eigen eventbureau ‘Stijn’s Events’ en hij bedacht een digitale cantus. Daar heb ik mijn nummer aan mijn vriendengroep gepresenteerd. Ze reageerden laaiend enthousiast! Gelukkig kan ik nog dagelijks op hen rekenen. We bellen vaak en horen elkaar via de sociale media. Zo weet je meteen waar de inspiratie voor de titel ‘Samen alleen’ vandaan komt!”, zegt hij met een knipoog.

Bekijk het nummer van Daan Goutsmet via deze link.