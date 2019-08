Neerpeltse nachtegalen halen goud in Zweden BVDH

10 augustus 2019

20u31 3

In het Zweedse Göteborg hebben de nachtegalen van Showkoor Rise Up Neerpelt goud behaald op de European Choir Games. Dat is een internationale wedstrijd voor koren. Het behaalde deze trofee in de categorie pop-, jazz- en showkoren met het zingen van vier nummers: ‘Rolling in the Deep’ (Adele), ‘This is Me’ (uit de film ‘The Greatest Showman’), ‘I wanna hold your Hand’ (Beatles), ‘Don’t stop me now’ (Queen). Het gezelschap kreeg een score van 81,38 punten. De prijs geldt meteen ook als een leuke promotie voor volgend jaar, wanneer de World Choir Games naar Vlaanderen komen. Dirigente is Karin Lauwers.

Hun prestatie is te bekijken via dit filmpje vanaf minuut 13: https://www.youtube.com/watch?v=YLMIJP2I4N4