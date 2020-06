Neerpeltse Kerkstraat verandert in één groot terras: “We willen het centrum weer doen bruisen” Birger Vandael

08 juni 2020

13u51 0 Pelt Voor het eerst in maanden is er vanmiddag terug volk te zien op de Neerpeltse terrassen in de Kerkstraat. Om de horecazaken alle kansen te geven zal deze straat volledig afgesloten worden voor gemotoriseerd vervoer. “Pelt staat gekend als de horecagemeente van Noord-Limburg bij uitstek en we willen de centra als vanouds doen bruisen", onderstreept het gemeentebestuur.

Het afsluiten van de Kerkstraat springt als maatregel het meest in het oog, maar de gemeente doet nog meer voor de lokale horeca. Ook de Kloosterstraat wordt dagelijks van 12 uur tot 1.30 uur afgesloten vanaf het Marktplein tot aan het Kloosterhof. In de Schuttersboomstraat te Overpelt geldt een parkeerverbod op het linkse deel van de parkeerzone, voor De Lou en Bar de Luux. Ook op de Oude Markt kunnen De Generaal en Cheers extra ruimte innemen op het plein. En ter hoogte van de parochiezaal Holheide in Heikapper geldt een parkeerverbod.

De maatregelen gelden voor de gehele zomerperiode, dus vanaf vandaag tot en met 30 september. “We houden daarbij de vinger aan de pols. Indien er elders nog maatregelen blijken nodig te zijn, dan zullen we ook hier verder in overleg gaan met de uitbaters”, kondigt het gemeentebestuur nog aan.

Extra grote terrassen

Het jongerencafé Den Tap in Neerpelt opende als één van de eersten in Pelt vanmiddag de deuren. “We hebben de afgelopen dagen 180 zitplaatsen kunnen creëren die conform de maatregelen zijn. Je kan op zes plaatsen jouw handen ontsmetten en na vertrek worden je stoel en tafel terug proper gemaakt”, vertelt cafébaas Kevin Vaesen. Het gemis bij de vaste klanten was de afgelopen weken groot. De mensen achter het café zorgden wel voor een alternatief door een leverdienst van drank aan huis op poten te zetten. Nu kunnen ze terug terecht aan de zaak zelf voor een frisse pint. Reserveren is op dit moment niet nodig, iedereen zal ter plaatse een plekje toegewezen krijgen.

Ook verderop in de Kerkstraat werd het grootste terras van Noord-Limburg al ingehuldigd. De Artiest deed weer open en aan café ’t Trefpunt werd het terras eveneens uitgebreid tot 92 zitplaatsen. “Dankzij de gemeente kunnen we onze tafels voor vier of acht personen nu tot aan de weg zetten, waardoor alle klanten op voldoende afstand van elkaar zitten”, klinkt het.

Niet iedereen al geopend

Het Vlamsch Hoes op de hoek van de Kerkstraat zal nog enkele dagen langer wachten om te heropenen. Deze donderdag zullen de deuren om 11.30 uur open gaan. Op het terras werd een extra ‘kiekenkot’ geplaatst waar je deze zomer frietjes, stoofvlees en kip kan afhalen. Ook Den Drempel neemt nog een paar dagen extra voorbereiding. Bar DeLuux in Overpelt wacht eveneens met de heropening en start op donderdag 18 juni. “Zo hebben we voldoende tijd om enerzijds aan de voorwaarden te voldoen om te bezoekers veilig en gezellig te ontvangen en anderzijds de nodige bestellingen te doen.” Voor vaderdagcadeau’s is de shop wel geopend.