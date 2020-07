Neerpeltse Beiaardcantus wordt afgelast: “’Prosit corona’ zou dubbelzinnig klinken. En probeer maar eens een ad fundum te drinken met een mondmasker op” Birger Vandael

15 juli 2020

16u48 0 Pelt Er zal dit jaar geen tweede Neerpeltse Beiaardcantus komen. Nadat het zangfestijn aanvankelijk werd uitgesteld van eind mei naar begin september, heeft de organisatie nu besloten dat het dit jaar niet mogelijk zal zijn om de onvergetelijke editie van 2018 te evenaren.

“Na overleg met het gemeentebestuur en een snelle blik op de foto’s en sfeerbeelden van vorige editie hebben we beslist dat het dit jaar niet mogelijk zal zijn om een feestelijke Beiaardcantus te organiseren”, klinkt het in een officieel bericht. Nochtans zou het event in september plaatsvinden met minder dan 1.000 mensen. Dergelijke organisaties zijn nog niet verboden. “Een kleinschalige of ‘coronaproof’ editie zonder de unieke sfeer van een massacantus is volgens ons niet wenselijk en ook praktisch niet haalbaar”, oordeelt men in Neerpelt. “Probeer maar eens een polonaise te starten met anderhalve meter afstand of een ad fundum te drinken met een mondmasker op.”

Zomer 2021?

‘Prosit Corona’ zou volgens de organisatie ook wat dubbelzinnig klinken. “We wachten daarom af tot we verlost zijn van de bekende coronamaatregelen voor we de volgende Beiaardcantus zonder al te veel kopzorgen en mondmaskers kunnen voorbereiden. We hopen dat dit in de lente of zomer van 2021 zal zijn.”

Tickets

“In tussentijd blijven de reeds verkochte tickets geldig, zodat niemand voor niets heeft moeten aanschuiven in de rij. Houd je ticket dus goed bij.” Wil je het ticket toch inruilen, stuur dan een mail naar info@beiaardcantusneerpelt.be met titel ‘inruilen tickets’.