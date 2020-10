Nederlander (28) als enige bestraft voor mislukte brandstichting in Neerpelt: celstraf van drie jaar Birger Vandael

01 oktober 2020

15u30 0 Pelt Een 28-jarige Nederlander heeft een celstraf van drie jaar gekregen voor een mislukte poging tot brandstichting in Neerpelt. Zijn één jaar oudere kompaan werd dankzij het pleidooi van advocaat Luk Delbrouck vrijgesproken.

De feiten speelden zich af op 5 oktober 2018 in de Molenstraat. Tot een vuurhaard kwam het echter nooit. De vriendin van de bewoner rook op tijd een benzinegeur. Politie HANO kon één van de verdachten in de nabijheid arresteren. Die verklaarde dat hij de benzine over de auto wilde gieten, maar toen de wagen er niet stond, de brandversneller over de voordeur goot.

Hij gaf verstek voor de rechtbank en kijkt dus aan tegen drie jaar gevangenis en een boete van 4.000 euro. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. De tweede beklaagde werd vrijgesproken omdat er niet genoeg aanwijzingen zijn om hem als dader aan te duiden.