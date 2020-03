Natuurgebied Hageven sluit parking aan De Wulp Birger Vandael

23 maart 2020

14u35 1

Het natuurgebied Hageven sluit de parking aan het bezoekerscentrum De Wulp. “Dit omdat het verboden is om je te verplaatsen met de auto naar recreatieve gebieden. Ook op het terras en in de tuin is de toegang verboden en dat geldt eveneens voor alle vogelkijkhutten. Gelieve steeds op het Belgisch grondgebied te blijven", klinkt het in een officieel statement.

Peltenaren en mensen uit de nabije omgeving mogen uiteraard wel nog steeds komen genieten van de prachtige Noord-Limburgse heide, zo lang ze maar te voet of met de fiets komen en afstand houden van de andere wandelaars.