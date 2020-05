Naaischool Bysou wordt bedankt voor meer dan 750 zelfgemaakte mondmaskers Birger Vandael

15 mei 2020

20u09 0 Pelt Op 15 mei, de Internationale Dag van het Gezin, heeft de Gezinsbond meer dan 200 initiatieven in de kijker gezet die zich in deze coronaperiode voor gezinnen hebben ingezet. Ook Naaischool Bysou uit Pelt werd in de bloemetjes gezet. De zaak van Bie Keunen zorgde al voor meer dan 750 zelfgemaakte mondmaskertjes.

Het initiatief werd ingediend door Lene Swusten, de dochter van Bie. “Mijn mama moest door corona haar naailessen stopzetten. Ze is een bezige bij en wou absoluut niet gaan ‘niksen’. Nu kende ze iemand die in een zorgfunctie werkte en ze hoorde van die persoon dat er helemaal geen mondmaskers voorhanden waren. Dus is mama begonnen met het maken van maskers van katoenen lakens en lappen stof die we niet meer nodig hadden.”

Extra stoffen via oproep

Lene zag hoe na een tijdje ook de vader des huizes mee begon te helpen en uiteindelijk zat ze zelf ook aan de naaimachine. “Mama heeft ons de stiel aangeleerd, een klein wonder", lacht ze. “Toen we stoffen te kort kwamen, vroegen we hulp op sociale media. We zijn de mensen enorm dankbaar voor de steun. Zo hebben we uiteindelijk 800 mondmaskers kunnen maken, alsook 46 schorten.”

De mondmaskers gingen naar zorgverleners, woonzorgcentra en instellingen voor kinderen. “Mama vindt het de meest normale zaak ter wereld om anderen te helpen, ik wou haar toch nog een extra hart onder de riem steken", aldus de dochter. “Ze een prachtpersoon, heeft alles met liefde gemaakt en is er 100% voor gegaan!”