N-VA stelt ‘horecabon’ van vijf euro voor elke Peltenaar voor Birger Vandael

07 april 2020

In Pelt wil men eind april een digitale gemeenteraad organiseren. Oppositiepartij N-VA diende reeds een voorstel in dat men op die gemeenteraad wil behandelen. “Als lokale overheid moet de gemeente alles in het werk stellen om direct na het einde van de coronacrisis met extra ondersteunende maatregelen te komen voor haar handelaars”, oppert raadslid Frank Seutens. “Wij hebben dan ook een aantal mogelijkheden bedacht. Zo stellen we voor dat de gemeente aan elke inwoner een ‘horecabon’ van vijf euro geeft. Die bon kunnen mensen dan uitgeven in de gemeente en de horecazaken kunnen de bon bij de gemeente terugvorderen.” Het gemeentebestuur zal zich later over het punt buigen.