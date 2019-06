Menno, de ‘topuitzendkracht’ van Trixxo Jobs rijdt weekendje

met Maserati Birger Vandael

03 juni 2019

17u39 3 Pelt Omdat Menno Thijsen uit Pelt al meer dan 120 dagen via uitzendkantoor Trixxo heeft gewerkt, mocht hij tijdens het voorbije Hemelvaartweekend rondrijden met een Maserati. Met deze speciale actie wil het bedrijf gemotiveerde werknemers belonen.

Menno is mecanicien bij Delorge via uitzendkantoor Trixxo Jobs. Hij zette sinds de aankondiging van de actie, eind 2018, nog meer zijn beste beentje voor. In geen tijd kwam hij aan 120 dagen tewerkstelling en dus mocht hij tijdens het voorbije weekend even rijden met de prachtige bolide. “Als mecanicien ben ik natuurlijk verzot op exclusieve wagens, het was voor mij dan ook een supercadeau. Deze droom kon ik alvast schrappen van mijn bucketlist”, reageert Menno.

“Menno is één van onze vele topuitzendkrachten”, vertelt office manager van Trixxo Jobs Pelt Anouschka Vanvoorden. “Hij werkt al een hele poos voor ons en geeft zich 100 procent. Iedereen is supertevreden over hem. Hij doet zijn job met passie en is altijd stipt op tijd.”

Zotte droom

De actie is ondertussen afgelopen. “Maar we zijn volop op zoek naar een nieuw initiatief om uit te rollen”, aldus Frank Vliegen, CEO van Trixxo Jobs. “Dit keer leggen we de bal graag bij onze uitzendkrachten zelf. Wat motiveert jou? Welke zotte droom zou jij eens in vervulling zien gaan? Vertel het ons, blijf (of ga) aan de slag via Trixxo Jobs en wie weet maken we jouw droom binnenkort werkelijkheid.” Contact opnemen met Trixxo is mogelijk via marketing@trixxo.be.