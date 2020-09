Mathieu Mertens (Esperanza Pelt) is voorzichtig ambitieus: “Transfers alleen zeggen niks over wat een team kan” Koen Wellens

22 september 2020

16u31 1 Pelt Esperanza Pelt begint de competitie met enkele dagen vertraging op het veld van Beringen. De Noord-Limburgers speelden afgelopen weekend nog voor de beker van België, maar ze werden uitgeschakeld door Heur-Tongeren. “De focus ligt nu helemaal op de competitie. Hoort Pelt bij de favorieten? Dat zal je mij niet horen zeggen. Het is niet omdat wij een paar opvallende transfers gedaan hebben, dat wij ook favoriet zijn”, vertelt Pelt-coach Mathieu Mertens.

De bekernederlaag in Tongeren is niet lang blijven hangen in Neerpelt. “Het verschil was niet erg groot, met wat meer geluk hadden wij gewonnen”, reageert Mertens. “De cupmatch was vooral een goede generale repetitie op de start van de competitie. Het verschil tussen Tongeren uit tweede nationale en Pelt uit derde was niet zo groot. Wat dat betreft, ben ik wel tevreden over afgelopen weekend, maar de voorbereiding heeft niet helemaal gebracht wat ik ervan verwacht had. Tja, corona zorgde voor heel wat vertraging, maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor Pelt.”

Degelijke kern

Toch kan Mertens niet ontkennen dat Pelt met een degelijke kern aan de competitie begint. “Klopt, maar dat maakt ons niet tot favoriet. Wij hebben inderdaad een aantal interessante transfers gedaan die de kern versterkt hebben.”

Wordt het na enkele seizoenen van net niet of helemaal niet, niet stilaan tijd dat Pelt de weg naar boven vindt? “Ik voel die druk alleszins niet. De club is goed georganiseerd en de infrastructuur is perfect in orde. Wat dat betreft, is een stap naar tweede nationale niet onlogisch, maar er is meer dan organisatie, hé. Promoveren kan alleen als het sportieve plaatje in orde is. Ik geloof erin, maar ik leg de lat niet al te hoog.”

Prijs pakken

De Pelt-coach vertaalt zijn ambities op de eerste plaats naar het hele seizoen meedoen in de bovenste helft van de linkerkolom. Betekent dat niet automatisch een ticket voor de eindronde of meer? “Misschien wel en als dat lukt, dan moeten wij er ook voor gaan. Ik kijk nu vooral naar de start van de competitie. Beringen is geen cadeau en het iconische Mijnstadion al zeker niet. Geen tijd voor wegdromen morgen, ik reken op een sterke prestatie, ook van ons.”