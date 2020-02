Mater Dei viert honderdjarig bestaan met reünie en tentoonstelling Birger Vandael

04 februari 2020

10u06 0 Pelt In 2020 blaast de middelbare school Mater Dei honderd kaarsjes uit. Door de reorganisatie van WICO zal het meteen ook het laatste schooljaar zijn voor de honderdjarige uit Overpelt. Dat wordt gevierd met heel wat festiviteiten. Op zaterdag 7 maart 2020 zijn alle oud-leerlingen welkom op een grote reünie. Dat weekend zal er ook een unieke tentoonstelling te bezichtigen zijn.

Het begon in 1920 allemaal als naaischool. Vervolgens groeide het Ursulineklooster en later Mater Dei uit tot een moderne school waar warmte centraal staat, met ruimte voor diversiteit. Op de reünie zijn alle oud-leerlingen welkom. Ze komen samen in een klaslokaal waar ze mooi herinneringen kunnen ophalen aan vriendschappen in het kader van hun studies. Doorlopend is er een programma met optredens van (oud)-leerlingen en kunnen er hapjes en drankjes gekocht worden.

Emancipatie

De tentoonstelling zal dat weekend dan weer zorgen voor een prachtig beeldverhaal van honderd jaar onderwijs. “In de eerste decennia heeft de school een enorme bijdrage geleverd aan de emancipatie van jonge meisjes en, op basis van deze ervaringen, ook steeds ruimte gegeven aan diversiteit van onderwijsvormen, studierichtingen en uiteraard ook van mensen”, klinkt het bij de school. “We interviewden oud-leerlingen over hun ervaringen als leerling op Mater Dei en verwerkten deze prachtige verhalen in deze tentoonstelling.”

Meer info vind je onder meer op het Facebookevent ‘Terug naar School! 100 Jaar Mater Dei’.