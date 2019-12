Mariaziekenhuis Pelt last opnamestop in door overvolle kinderafdeling Birger Vandael

18 december 2019

12u21 22 Pelt Momenteel hebben heel veel kinderen in de lage landen te kampen met verschillende virusinfecties. Dat laat zich voelen in Nederland, waar de kinderafdelingen van de ziekenhuizen overvol liggen. Ook in het Mariaziekenhuis in Pelt is er momenteel een opnamestop omdat de kinderafdeling overvol ligt.

De ziektes die momenteel het meest voorkomen bij de kinderen in Pelt, zijn bronchiolitis (de RSV-infectie en aanverwante virussen) en influenza. RSV is een vaak voorkomende virusinfectie die meestal enkel de bovenste luchtwegen aantast. Vooral bij de jongere kinderen verloopt de ziekte ernstig omdat ze ook de lagere luchtwegen raakt. De ziekte kent een piek in de winter en gaat gepaard met een ziekenhuisopname als een baby onvoldoende lucht krijgt, het benauwd heeft of slecht drinkt en daardoor tekenen van uitdroging vertoont.

Influenza, soms ook gewoon ‘de griep’ genoemd, is een besmettelijke infectieziekte die eveneens vaak voorkomt in de winter en soms een ware epidemie vormt. Er zijn verschillende types, maar over het algemeen gaat het om een goedaardige aandoening. In uitzonderlijke gevallen is een ziekenhuisopname toch vereist.

Opname van drie dagen

Door de problemen in Nederland werden de afgelopen week al zes kinderen overgebracht naar België. Dat blijkt in Pelt dus niet mogelijk. “Momenteel hebben we hier zes kindjes met bronchiolitis. Gemiddeld kunnen we stellen dat er per dag zes à tien patiëntjes met deze pathologie zijn. Het is een komen en gaan, gemiddeld blijft een patiënt drie dagen in het ziekenhuis”, licht communicatieverantwoordelijke Ann Pauwels toe.

