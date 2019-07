Mariaziekenhuis organiseert reeks infonamiddagen over gezondheidsproblemen BVDH

15 juli 2019

15u39 0

Al voor de zesde keer organiseert Het Mariaziekenhuis een reeks infonamiddagen over veel voorkomende gezondheidsproblemen. Het ziekenhuis wil met ‘Het Mariaziekenhuis Spreekt’ een breed publiek bereiken. De artsen worden ingezet om de infonamiddagen te geven. Alle sessies vinden plaats op donderdag en starten om 15 uur. Ze nemen één tot anderhalf uur in beslag en zijn gratis. Wie deelneemt, krijgt ook een drankje. Inschrijven op voorhand is verplicht; dat kan via www.mariaziekenhuis.be/activiteiten. De aftrap wordt gegeven op 12 september met de infosessie ‘Tintelende handen en brandende voeten’. Vervolgens zijn er de sessies: ‘Grootouders en kleinkinderen’ (14/11), ‘Spoed, hoe werkt dat eigenlijk?’ (23/01), ‘Vertigo, waar draait het om?’ (19/03) en ‘Zalig slapen, maar ook ontwaken’ (14/05).