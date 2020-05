Mariaziekenhuis neemt tal van maatregelen bij heropstart consultaties: “We willen de mensen gerust stellen” Birger Vandael

09 mei 2020

10u23 1 Pelt De consultaties in het Mariaziekenhuis zijn sinds deze week weer opgestart. Het gaat in een eerste fase om de raadplegingen die voorheen werden uitgesteld. Een heel aantal veiligheidsmaatregelen werden opgesteld en er werden diverse reorganisaties doorgevoerd. “We horen regelmatig dat mensen schrik hebben om naar het ziekenhuis te komen, maar daar willen we ze echt wel in gerust stellen”, vertelt woordvoerster Sabine Van Bree.

Al aan de rotonde van het ziekenhuis krijg je als bezoeker de vraag met welke reden je gekomen bent. Een medewerker vertelt je vervolgens waar je je mag aanmelden. Wanneer je komt voor een raadpleging, word je doorverwezen naar de blauwe container op de bezoekersparking. Hier gebeurt een eerste screening. Men meet jouw temperatuur om zeker te zijn dat je geen koorts hebt en vraagt naar symptomen zoals hoesten. Vervolgens geeft een medewerker je een kaartje waarmee je binnengelaten wordt in het ziekenhuis.

Ten vroegste 15 minuten voor je consultatie ga je naar de hoofdingang. Bij binnenkomst geef je het kaartje af, en word je gevraagd om je handen te ontsmetten. Daarna moet je je inschrijven aan de inschrijvingskiosk en rechtstreeks naar de wachtzaal gaan waar je een afspraak hebt. Hier wordt gemarkeerd op welke stoel je kan plaatsnemen, zodat de afstand in elk geval verzekerd is.

Onmiddellijk vertrekken na consultatie

Na de raadpleging wordt gevraagd de handen te ontsmetten en om onmiddellijk het ziekenhuis te verlaten. Wie wordt gebracht door een begeleider, moet vragen om opgepikt te worden op de bezoekersparking, aangezien het niet is toegestaan om in het ziekenhuis te wachten.

Het Mariaziekenhuis benadrukt dat een afspraak enkel doorgaat als je een sms of telefoontje hebt gekregen. Verder wordt gevraagd alleen te komen, of in het geval van kinderen of een hulpbehoevende in gezelschap van één begeleider. “Er zijn vrijwilligers in het ziekenhuis om je te begeleiden als dat nodig blijkt te zijn omdat je bijvoorbeeld onzeker bent.”

Mondmaskers

Ook het belang van tijdig te komen, maar zeker niet te vroeg, wordt onderstreept. Wie toch vroeg aan het Mariaziekenhuis is, mag in de wagen wachten tot vijftien minuten voor de consultatie. Op die manier wordt vermeden dat er veel volk elkaar kruist in de wachtzaal of de inkomhal. Uiteraard zijn ook mondmaskers belangrijk. Wanneer je er zelf één hebt, moet je dit zeker dragen. Mocht je geen eigen mondmasker hebben, krijg je een wegwerpexemplaar voor je het ziekenhuis binnen gaat.