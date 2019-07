Mariaziekenhuis lanceert speciale website in kindertaal: “De dokter wil ook je knuffel onderzoeken” Birger Vandael

01 juli 2019

13u39 1 Pelt Voor kinderen is het niet altijd gemakkelijk om de medische termen in het ziekenhuis goed te begrijpen. ‘Een nacht in observatie’ klinkt echter heel wat minder onheilspellend als het wordt verteld door een uil die belooft “het samen gezellig te maken in het ziekenhuis”. Het is maar één van de vele zinnen op de speciale website van het Mariaziekenhuis uit Pelt die in kindertaal uitleg geeft.

Op de kinderwebsite vind je alle info over een bezoek aan de dokter, een dagje en zelfs een nachtje blijven. Daarnaast kan je als kind zelf ook een kijkje nemen in het ziekenhuis of opzoeken wat een onderzoek inhoudt. De site hanteert eenvoudige woordenschat waarin een overnachting wordt beschreven als ‘best spannend’ en een knuffel zeker mag worden meegenomen zodat de dokter deze ook kan onderzoeken.

Drempelverlagend

“Naar het ziekenhuis komen is vaak spannend en soms ook eng voor kinderen”, legt men bij het ziekenhuis uit. “Door op voorhand aangepaste informatie te geven over wat het kind ziet en kan ervaren, proberen we die drempel te verlagen. Zo bereiden we hen zo goed mogelijk voor op hun doktersbezoek of opname en nemen we al een deel van de stress weg.”

De website is een extra hulpmiddel voor ouders om hun kind voor te bereiden op het ziekenhuisbezoek. Met zowel visuele aspecten in de vorm van dierenfiguren en opvallende kleuren als op maat geschreven teksten, is de site interessant voor kinderen van alle leeftijden. Wie zelf nieuwsgierig is, kan surfen naar https://kinderen.mznl.be/.

Meer over gezondheid

samenleving

familie