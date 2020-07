Mariaziekenhuis krijgt automatische toegangspoortjes om in te spelen op toekomstige veiligheidssituaties Birger Vandael

17 juli 2020

12u15 0 Pelt Afgelopen woensdag is men aan de hoofdingang van Noorderhart campus Mariaziekenhuis gestart met de werken aan de automatische toegangspoortjes. De bedoeling is dat deze poortjes er in de toekomst voor zorgen dat bezoekers op een veilige manier het ziekenhuis kunnen betreden.

In eerste instantie zullen de poortjes gewoon openstaan en kunnen de bezoekers op de gebruikelijke manier het ziekenhuis betreden via de thermoscan. Het systeem kan zeer snel aangepast worden in functie van verstrengde maatregelen. Zo kan omwille van het Coronavirus of in andere crisissituaties de toegang beperkt worden voor patiënten en/of bezoekers. Zij zullen dan op dat moment via hun identiteitskaart of via een QR-code de poortjes kunnen openen om zo toegang te krijgen tot het ziekenhuis. Op deze manier wil het ziekenhuis snel kunnen inspelen op toekomstige veiligheidssituaties.