Mariaziekenhuis en Revalidatie & MS Centrum gaan samen verder als ‘Noorderhart’ Birger Vandael

25 juni 2020

Pelt Op de tonen van 'Ik hou van u', de klassieker van Noordkaap, werd donderdagmiddag de nieuwe stap in de samenwerking tussen het Mariaziekenhuis en het Revalidatie & MS Centrum bekrachtigd. 'Noorderhart' zal dienen als de nieuwe naam voor het kloppend zorghart van Noord-Limburg.

Niemand anders dan Peltenaar Stijn Meuris leidde aan zijn vleugelpiano deze samenwerking in. ‘Noorderhart’ en ‘Noordkaap’, de link is snel gelegd. Voor de gelegenheid zong Meuris dan ook een Peltse versie van zijn grote hit. “Ik hou van och, gef mich een kus, en gauw, veur de lèste bus.” Ook Stig Broeckx was aanwezig, als ambassadeur van de revalidatiekliniek.

Meuris is zelf geboren in Neerpelt, op de vorige locatie van het ziekenhuis. “Maar sinds de fusie zijn we allemaal van Pelt”, vertelt de zanger. “En over het woord fusie gesproken: vandaag is een heel speciale dag. Twee fantastische instituten op een paar kilometer van elkaar, het Mariaziekenhuis en het Revalidatie & MS Centrum, worden eindelijk samengevoegd. ‘Noorderhart’ vat het idee eigenlijk heel mooi samen in het noorden van deze provincie”, gaat Meuris verder. “Ik ben dan ook heel vereerd om hier te zijn en voor jullie een liedje te mogen spelen. En hoe kan dat beter dan in het lokale dialect.”

De nieuwe benaming zet extra in de verf dat de twee zorginstellingen het zorghart van Noord-Limburg willen zijn. Beide ziekenhuizen liggen op slechts enkele kilometers in vogelvlucht van elkaar en werken al jaren samen. Nu willen ze de krachten voluit bundelen om de patiënt nog beter op te vangen.

Nieuwe huisstijl en logo

Voor beide campussen stippelden ze niet alleen ambitieuze toekomstplannen uit. Met vaste hand tekenden ze eveneens een nieuwe huisstijl uit. Vanuit hun kersverse overkoepelende missie en visie werd er een nieuwe identiteit, een nieuw gezicht voor beide ziekenhuizen gecreëerd. Het resultaat hiervan bracht hen tot hun essentie: excellente zorg.

Die unieke verzoening wilden de twee instellingen eveneens in het logo weerspiegelen; de zorgzaamheid en de deskundigheid, maar ook het samen thuiskomen. De vogel staat symbool voor het zorgende, zoals in ‘iemand onder je vleugels nemen’. Het kunstwerk ‘Onder de vleugels’ van Olivier Strebelle in de ziekenhuishal was al een verwijzing naar deze zorgzaamheid. Dat is niet toevallig, patiënten komen bij hen terecht in een warm nest. Onder de beschermende vleugels van de zorgverleners zit je veilig tot je sterk genoeg bent om je eigen vleugels weer uit te slaan.

Spreid je vleugels

Hun verhaal van verbinding en zorgzaamheid zal het komende jaar geleidelijk zijn vleugels spreiden over het kloppende zorghart van Noord-Limburg. Met nauwkeurige aandacht voor het behouden van de troeven en sterktes van beide campussen, zijn intussen al enkele gekleurde Noorderhart-vogels neergestreken op de campussen. Hun levendig positivisme en optimisme zullen kleur geven aan beide ziekenhuizen, hun communicatie en natuurlijk hun zorg. Voor de patiënt verandert er verder niets. Intussen kan deze alvast oefenen op de nieuwe naam.