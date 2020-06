Man betrapt met vier sportzakken wiet in de wagen MMM

25 juni 2020

17u36 0 Pelt Een politieachtervolging leverde maandag een flinke buit op. De bestuurder vluchtte van de politie omdat hij maar liefst vier zakken cannabis aan boord had. De man werd opgepakt.

Twee motorrijders van de politiezone Kempenland hadden post gevat langs de Peerderbaan in Peer. Hun aandacht werd getrokken door een auto die richting Hechtel-Eksel reed. De bestuurder vluchtte, waarna de politiemotards de achtervolging inzetten.

De bestuurder reed de oprit van de N74 op richting Hasselt en kon tot stilstand worden gedwongen op de pechstrook. Hij vluchtte nog te voet weg, maar werd gevat. Ondanks hevig verzet kon hij worden gearresteerd.

De verdachte bleek vier tassen te vervoeren die gevuld waren met in totaal 4 kilo cannabis. De straatwaarde wordt op 40.000 euro geschat. Parket Limburg leidt het onderzoek en stelt een onderzoeksrechter aan. De 31-jarige verdachte uit Pelt is gekend bij justitie. Zijn auto en de drugs werden in beslag genomen.