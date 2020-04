Man (50) steekt buur neer na ruzie en zet het op Facebook: “Hoop dat het niet te ernstig is” Marco Mariotti

18 april 2020

13u27 0 Pelt Een 50-jarige Peltenaar is opgepakt nadat hij vrijdagavond zijn buurman neerstak. Er ontstond een vechtpartij toen de buur bij de vijftiger binnendrong. De Peltenaar zette niet veel later doodleuk de feiten op Facebook. “Het was zelfverdediging”, schreef hij. Deze namiddag verschijnt hij voor de onderzoeksrechter.

“Man man man, valt mijn bovenbuur mij aan in mijn eigen woning.” Zo begint het Facebookbericht van een 50-jarige Peltenaar gisterenavond.

De man moest duidelijk zijn ei kwijt na een felle ruzie met een buur. Niet zomaar een ruzie, maar een heuse vechtpartij waarbij een mes werd getrokken.

“Hij stapte mijn deur in en sloeg mij met een ijzeren buis. Ik zag zwart voor mijn ogen. Hij bleef op me slaan, dus nam ik een mes dat op het kastje lag en heb ik hem neergestoken.”

De man die verdacht wordt van poging doodslag, spreekt in hetzelfde bericht over zelfverdediging. “Hij stond bij mij in de living en bleef maar slaan. Het was helemaal niet mijn bedoeling. Ik hoop dat het niet te ernstig is en ben er helemaal ondersteboven van. Even van mijn melk. Waar gaat dat eindigen. Ben het zo beu.”

Niet veel later haalde de man zijn bericht van Facebook en werd hij opgepakt. Hij verschijnt deze namiddag voor de onderzoeksrechter die beslist over zijn aanhouding.

De bovenbuur liep lichte verwondingen op en was nooit in levensgevaar. Hij wordt niet voorgeleid.