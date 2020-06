Maand lang werken rond Overpelts gemeentehuis Birger Vandael

29 juni 2020

10u27 1 Pelt In juli zal er verkeershinder zijn in de Overpeltse Dorpsstraat en Peltanusstraat ter hoogte van het gemeentehuis. Dat is het gevolg van werken voor het leggen van elektriciteitsleidingen. Die zijn nodig om aansluitingen te maken op de nieuwe elektriciteitscabine in de kelder van het gemeentehuis.

De werken gebeuren in opdracht van Fluvius en gaan op woensdag 1 juli van start. Ze zijn nodige omdat de cabine tussen het gemeentehuis en TIO op termijn zal verdwijnen. De eerste dagen van juli is de Peltanusstraat ter hoogte van het gemeentehuis onderbroken om twee doorsteken te maken. De parking naast het voormalige OCMW-gebouw blijft toegankelijk. Fietsers en voetgangers kunnen omgaan via het pad tussen het gemeentehuis en TIO.

Dorpsstraat

Vanuit de Peltanusstraat vorderen de werken via de Oude Markt voor de pui van het gemeentehuis door tot aan de Dorpsstraat. Die zal rond half juli een week onderbroken zijn voor de aanleg van een doorsteek. Het autoverkeer wordt omgeleid via de rotonde aan de Ringlaan en via het kruispunt met de Houtmolenstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel steeds passeren. De bussen rijden om via het Mariaziekenhuis.

Ten slotte worden er tijdens het laatste deel van juli in de Dorpsstraat over de lengte van het gemeentehuis aan beide zijden van de Dorpsstraat leidingen in de stoepen gelegd. De sleuven in de Peltanusstraat, Oude Markt en Dorpsstraat blijven open tot aan het einde van de werken. Dat zou begin augustus moeten zijn.