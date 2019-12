Ludieke actie van ‘De Kiekenbakker’ kent hilarisch vervolg: triatleten dagen op om trailrun van 28 meter te lopen Dirk Selis

01 december 2019

17u42 0 Pelt Het was afwachten of er iemand kwam opdagen om aan de KIP-trailrun, de‘Kortste in Pelt’-trailrun, deel te nemen. Isolde en Dimtiri Schoofs liggen al sinds mei verstopt tussen de wegenwerken aan de Leopoldlaan. “Omdat het straatbeeld quasi voortdurend verandert en het voor de mensen een hele opgave is bij ons te geraken, organiseerden we zondagochtend een ludieke trailrun van 28 meter”, glimlachten de zaakvoerders van de ‘De Kiekenbakker’.

En ja hoor... om tien uur stipt daagden de ‘Triatleten omgeving Pelt’ (ToP) op, om net voor hun zondagse training even de KIP-trailrun mee te pikken. “We lanceerden een maand geleden de reclame voor onze trailrun en de reacties waren tot nu toe heel uiteenlopend maar steeds zeer positief”, zeggen broer en zus Schoofs. “De hilariteit was soms groot toen we vertelden wat ons concept precies inhoudt. Wij waren zeer blij dat de clubleden van ‘Triatleten omgeving Pelt’ (ToP) op onze oproep zijn ingegaan. En in tegenstelling tot vele andere organisatoren, staan wij niet niet te springen om de KIP-trailrun nog een tweede keer te organiseren.”