Loopduo passeert in één training door alle straten binnen Overpeltse ring Birger Vandael

25 maart 2020

12u28 0 Pelt Afgelopen maandag las u bij ons Afgelopen maandag las u bij ons het verhaal van Thomas Dessers . De 28-jarige triatleet uit Hasselt slaagde erin om op één dag tijd alle straten binnen de Grote Ring van Hasselt aan te doen. Hij plaatste het resultaat op Strava. We deden her en der een oproep om in jouw gemeente hetzelfde te doen. Overpeltenaar Christoph Jannis (27) en Kaulillenaar Dieter Breukers (23) lieten er geen gras over groeien.

Christoph en Dieter zijn twee van de zes atleten van het triatlongezelschap ‘ToP’ (Triatleten Omgeving Pelt). De heren kleurden dinsdag de kaart rood. De hele gemeente Pelt is behoorlijk uitgestrekt en het is bijgevolg vrij omslachtig om elke straat in deze gemeente af te leggen. Het centrum van Overpelt heeft wel een mooie Ringlaan, waardoor deze uitdaging wel haalbaar wordt. Zeker wanneer je het al lopend en niet al fietsend wil proberen.

“Andere spieren gebruikt”

Met 16 kilometer aan een tempo van 12 kilometer per uur bewezen Christoph en Dieter meteen ook in topvorm te zijn. “Het was wel tof, alleen was het draaien en keren toch zwaarder dan verwacht", analyseert Christoph. “Dat voelen we vandaag aan de spieren die we normaal niet gebruiken bij het lopen."

Eind september doen de heren met ToP mee aan triatlon in Italië. Of ze straks ook de rest van Pelt zullen ‘inkleuren’, willen ze nu nog niet gezegd hebben.