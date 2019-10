Lommelaar (42) verkracht dochter en vriendinnetje en krijgt zeven jaar cel Birger Vandael

25 oktober 2019

12u17 16 Pelt Een 42-jarige Lommelaar krijgt een celstraf van zeven jaar voor de verkrachting en aanranding van zijn jonge tienerdochter en een vriendinnetje dat bij haar bleef slapen. Bovendien maakte de man stiekem ook naaktbeelden van de meisjes. De zaak werd achter gesloten deuren behandeld.

De feiten speelden zich af in Overpelt. De man misbruikte zijn dochter tussen 2016 en 2018 en vergreep zich aan haar vriendinnetje in de zomer van 2018. In mei 2019 legde hij bovendien ook nog een ander meisje uit de buurt vast op beeld. “Hij maakte op een schandalige manier misbruik van zijn gezag- en vertrouwensrelatie en dit om zowel zijn dochter (meermaals) als een logerend vriendinnetje van zijn dochter te verkrachten", staat letterlijk te lezen in het vonnis.

Veilig en gelukkig maken

De rechtbank benadrukt dat het de rol van de vader is om zijn dochter een veiligheidsgevoel te bieden en haar gelukkig te maken, terwijl hij net het omgekeerde heeft gedaan. “Alcohol- of druggebruik is hiervoor geen excuus.” De man heeft reeds zedenfeiten gepleegd, al was het leeftijdsverschil toen minder groot. Het maakt wel dat hij niet meer in aanmerking komt voor een straf met uitstel.

De rechtbank stelt beklaagde ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank voor een termijn van tien jaar en ontzet hem voor vijf jaar uit de rechten. Zijn gsm wordt verbeurd verklaard. Voor een deel van de schadevergoedingen wordt een deskundige aangesteld. De man moet wel al 5.000 euro provisioneel betalen aan één van de slachtoffers. Verder moet hij in totaal 7.380 euro neertellen aan de andere burgerlijke partijen.