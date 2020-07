Lindelsebaan opnieuw open voor alle verkeer Birger Vandael

14 juli 2020

11u55 0

Met het aanleggen van een nieuwe bovenlaag op de rijweg en het fietspad, is de laatste fase van de werken op de Lindelsebaan afgerond. De voorbije maanden werden over een lengte van vijf kilometer nieuwe voetpaden aangelegd. Tegelijkertijd werden ondergronds nagenoeg alle nutsleidingen vernieuwd. In de loop van de dag wordt de signalisatie weggenomen. De Lindelsebaan is dan opnieuw open voor al het verkeer. Over enkele weken, wanneer de weg is ingereden en geborsteld, zal de belijning nog worden aangebracht.