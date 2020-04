Limburgse warmtecamera’s detecteren koorts in de massa: “Van woonzorgcentra tot pretparken, ze zijn allemaal geïnteresseerd!” Birger Vandael

10 april 2020

13u45 6 Pelt De Peltse infrastructuurbouwer APK Group kan dankzij een ingenieus systeem koorts detecteren in grote groepen mensen. Hun warmtecamera screent tot dertig mensen per minuut. “Als straks de maatregelen (deels) worden opgeheven, kan dit helpen om het veiligheidsgevoel te verhogen”, vertelt CEO Maarten Broens.

APK maakt gebruikt van geïntegreerde systemen met warmtecamera’s, toegangscontrole en algoritmen. Dat is in feite gebaseerd op een bestaande technologie. “Een warmtecamera detecteert heel snel een groep mensen. Het capteert dan een lichaam en kan vervolgens quasi direct een meting uitvoeren. In dit geval wordt in een minuut tijd de lichaamstemperatuur van een groep mensen tot op de halve graad nauwkeurig gemeten”, verklaart Broens. “Vroeger gebeurde dit manueel, waardoor je per persoon twintig seconden bezig was. Dit systeem is dus veel efficiënter.

Wanneer een persoon van een groep een hoge lichaamstemperatuur heeft en vermoedelijk koorts heeft, kan een alarm in werking treden. Op die manier kan de hele groep worden tegengehouden en kunnen meer specifieke metingen worden uitgevoerd. Erg handig wanneer straks de lockdown wordt opgeheven, maar het coronavirus nog steeds als een smeulend vuurtje in de wereld is.

Veiligheidsgevoel

Op plaatsen waar er nog steeds veel verloop is, gelooft men in het systeem. “We kregen al de vraag van woonzorgcentra, beschutte werkplaatsen, fabrieken en warenhuizen. Ook pretparken die straks weer willen openen, hengelden al naar onze diensten”, geeft Broens mee. “Ik zeg niet dat dit systeem elk overlijden kan voorkomen, maar het kan alleszins accurater metingen uitvoeren. Mensen zullen op die manier niet alleen veiliger zijn, ze zullen zich ook veiliger voelen.”

Momenteel is men in de Antwerpse haven al aan de slag met het systeem. “Als er eentje begint, zullen de anderen snel volgen”, voorspelt Broens. “Op twee andere plaatsen wordt op korte termijn gestart. Internationaal is er ook al contact opgenomen vanuit Nederland. Het grote voordeel is dat het systeem mobiel is, waardoor dat allemaal moet lukken.” Het basispakket kost zo’n 2.500 euro, wanneer dit gecombineerd wordt met alle modules stijgt de prijs richting 6.000 euro.

Nieuwe realiteit

Volgens Broens past het systeem perfect bij de wereld van morgen. “Vroeger ging ik wel naar het werk wanneer ik me grieperig voelde en van een werknemers die een snotneus had, werd ook verwacht dat hij toch zou komen. Nu zullen we ons veel meer bewust zijn van de risico’s en alternatieven onderzoeken in de vorm van bijvoorbeeld telewerken. In dat opzicht wordt een hele geruststelling als je kan werken met de zekerheid dat de collega’s allemaal koortsvrij zijn.”