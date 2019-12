Limburgs hiphoptalent Rian (16) lanceert videoclip Lien Vande Kerkhof

06 december 2019

14u12 0 Pelt De 16-jarige Rian Snoeks lanceert vandaag zijn nieuwe single ‘Terug Naar Toen’. Het aanstormende hiphoptalent uit Pelt geeft met de track het startschot en de aankondiging van zijn debuut-EP ‘Ondanks Alles’ die in januari uitkomt.

Rian, die zichzelf een ‘kleine blije stuiterende dude’ noemt, ging voor het nummer een samenwerking aan met Glenn DeVree via Anders Media. “Ik ontdekte het werk van Glenn geheel toevallig”, vertelt de enthousiaste krullenbol. “De muziek van de Antwerpse rapper sprak me zo hard aan dat ik meteen wist dat een samenwerking in de sterren geschreven stond. Dus trok ik mijn stoute schoenen aan en contacteerde hem.”

Cameraman van ‘Patser’

De jongens doken samen de studio in en creëerden het nummer ‘Terug Naar Toen’. Als klap op de vuurpijl werd er een bijpassende videoclip opgenomen die geregisseerd werd door Illias Haddadi (Jenesaispas) en gefilmd door Jungle Lahcen, die ook meewerkte aan de film ‘Patser’. De styling van de clip werd verzorgd door 22nd Vintage, een lokale vintagewinkel in Hasselt.

Toneel- en dramalessen

De EP is een collab met producer Anders, die eerder al werkte met grote namen zoals Ian Thomas en Coely. De nieuwbakken artiest is hoe dan ook niet aan zijn proefstuk toe. “Eigenlijk schrijf ik al nummers sinds mijn dertiende”, zegt hij. “Op de toneel- en dramalessen heb ik mijn gevoel voor taal extra goed kunnen ontwikkelen. Hoe zo’n schrijfsessie eraan toe gaat? Soms vloeien er vier volledige nummers op één avond uit mijn pen, terwijl ik over sommige nummers maanden doe. Ik haal mijn inspiratie uit de dingen die ik meemaak en waar ik over nadenk. Zie het als een mix van persoonlijke tristesse, frustraties en honger. Maar ik verwerk er absoluut ook positieve vibes in (lacht).”

Op 7 december is Rian Snoeks alvast te zien op de Limburgse finale van Soundtrack in de Muziekodroom. Tickets hiervoor vind je hier: https://www.muziekodroom.be/concert/riansnoeks.