Liefhebbers staan drie uur in de rij voor gouden tickets Beiaardcantus: vroege vogels zorgen voor festivalsfeer Birger Vandael

29 februari 2020

12u33 0 Pelt Deze zaterdagvoormiddag werden aan de SYNTRA campus in Neerpelt de eerste 400 tickets voor de Beiaardcantus verkocht. Deze vlogen allemaal de deur uit. Na een zeer succesvolle eerste editie in 2018 willen alle liefhebbers uit de regio de tweede editie immers voor geen geld van de wereld missen. “Ik stond hier als eerste om 6.40 uur en meteen volgde een grote groep”, vertelt Jonas Beckers (23).

De eerste cantus twee jaar geleden was een schot in de roos. Op vier uur tijd werden veertig vaten geleegd. Toen mochten 700 mensen het Kerkplein betreden na een online inschrijving. Dit keer laat de organisatie een gelijkaardig aantal mensen toe (+ enkele medewerkers en sponsorcontacten) en werd de inschrijving op de ouderwetse manier gehanteerd. Dat betekende dat ‘s ochtends om 10 uur de eerste tickets de deur uit gingen. In totaal werden tijdens deze eerste shift zoals aangekondigd 400 tickets verkocht.

Kampeerplannen

Jonas nam in elk geval geen risico’s: “Aanvankelijk was het mijn plan om hier te komen kamperen, maar omwille van het slechte weer is dat niet doorgegaan. Daarom besloot ik om zo vroeg mogelijk te komen. Uiteindelijk bleek ik de eerste te zijn, maar dat was een kwestie van twee minuten. De kou is geen probleem, ik wandel me wel warm en verwarm me aan mijn kameraden.” Elke inschrijver mocht twee tickets aankopen. “In mijn geval gaat dat naar mijn zus, die als eerste een ticket had geclaimd", besluit Jonas.

Festivalsfeer

Enkele jongeren zorgden voor een echte festivalsfeer door hun campingstoeltjes mee te nemen en zelfs al enkele pintjes te consumeren. Met wat sfeervolle muziek (we herkenden onder meer ‘The Chain’ van Fleetwood Mac) en een voorraad koffie in thermoskannen overleefden de Neerpeltenaren het aanschuiven. Omstreeks 9.30 uur stonden er 200 mensen (goed voor 400 tickets) in de rij. Niet iedereen had geanticipeerd op de grote interesse en sommige laatkomers werden dan ook getrakteerd op vriendschappelijk hoongelach. Omdat enkelen slechts één ticket bestelden, konden de volhouders in de rij toch nog worden bediend.

Na het tekenen van de algemene voorwaarden (je moet bijvoorbeeld minstens achttien jaar zijn om deel te nemen en mag niet op stoelen en tafels gaan staan, red.) kregen de gelukkigen het gouden ticket in handen. Jongeren met veel fantasie vergeleken het ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’.

Tweede kans op 28 maart

Wie door omstandigheden de eerste verkoop heeft gemist, kan op zaterdag 28 maart een nieuwe poging wagen. Vanaf 10 uur worden dan de resterende 300 tickets verkocht op dezelfde locatie. De cantus zelf vindt plaats op zaterdag 30 mei van 18 tot 22 uur. Achteraf zullen heel wat van de deelnemers nog het nachtleven in de Kerkstraat betreden. De organisatie bestudeert of hiervoor bepaalde afspraken zullen worden gemaakt.