Lichtstoet op zaterdag, parkeerverbod vanaf 19 uur Birger Vandael

26 februari 2020

11u39 0 Pelt Afgelopen zondag werd in samenspraak met de veiligheidsdiensten besloten om de Lichtstoet uit te stellen omwille van de weersvoorspellingen. Samen met de Gezellen van Taxandria werd aanstaande zaterdag 29 februari aangeduid als nieuwe datum. Het groots feest brengt ook enkele maatregelen met zich mee.

Zaterdagavond om 19.33 uur zal de Lichtstoet vertrekken. Vanaf 16 uur zal een parkeerverbod gelden op het volledige parcours en om 16.30 uur zal de politie het parcours afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf 17.30 uur zullen de toegangen bemand worden en betalen de toeschouwers inkomgeld. De feesttent op het Kerkplein – die deze week bleef staan - opent om 18.00 uur.

Handbalwedstrijd

Zaterdag om 20.00 uur vindt eveneens de handbalwedstrijd Sporting Pelt – Tongeren plaats in Dommelhof. Daarom zal in de Rallylaan en Scoutsdreef eenrichtingsverkeer gelden. Supporters kunnen inrijden via de Rallylaan en uitrijden via de Scoutsdreef. Langs beide straten kan geparkeerd worden. De sporthal is enkel te voet bereikbaar via de poort die toegang geeft tot het Klankenbos.

Wie zondag nog wat energie over heeft, kan vanaf 14 uur terecht in het centrum van Overpelt, waar de carnavalstoet van CV De Zwiebertjes plaatsvindt.