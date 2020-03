Lerares uit Pelt test positief op coronavirus: “Maar ze kwam nooit in contact met leerlingen” Marco Mariotti en Birger Vandael

04 maart 2020

14u32 6 Pelt In Pelt heeft een lerares positief getest op het coronavirus. De vrouw geeft lichamelijke opvoeding aan het Sint-Hubertuscollege in Neerpelt. “Ze voelde zich zondagavond al ziek en kwam niet naar school. Er verandert hier voor ons niets”, zegt administratief directeur Gerd Theunis.

De dame ging met haar gezin skiën in Noord-Italië, maar na terugkeer voelde ze zich zondagavond ziek worden. Ze wist dat ze uit risicogebied kwam en besloot dan ook om niet naar school te gaan maandag. “Ze heeft zich laten testen op het virus en de uitslag blijkt nu positief te zijn", bevestigt de administratief directeur Gerd Theunis.

“Zelf is ze nooit in contact gekomen met leerlingen of personeelsleden van de school. Ook de rest van het gezin niet. We vonden het wel belangrijk om de informatie te delen met de ouders van al onze leerlingen”, klinkt het bij de school.

Daarom werd in samenspraak met het CLB besloten een bericht de wereld in te sturen via Smartschool. “We hebben liever dat ze het juiste verhaal via onze horen, dan via geruchten”, vertelt administratief directeur Gerd Theunis. De vrouw zal twee weken niet meer komen werken tot ze is uitgeziekt en vrij is van het virus.

De school zelf neemt niet meer maatregelen dan nodig is. Geen enkele andere leerkracht is afwezig door ziekte.