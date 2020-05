Leerlingen TIO verdeelden meer dan 6.000 gezichtsbeschermers:: “We zullen onverminderd doorgaan!” Birger Vandael

09 mei 2020

De leerlingen van WICO campus TIO zijn de laatste weken bijzonder actief geweest. In totaal produceerden ze meer dan 6.000 gezichtsbeschermers die gratis werden verdeeld onder de zorgverleners. De school kreeg deze week een bijdrage (het exacte bedrag wordt ons niet meegedeeld, red.) van het Fonds VINCI, dat ondersteuning biedt aan organisaties die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. Dat gebaar wordt op de school bijzonder gewaardeerd. “De erkenning voor de inzet en het engagement van onze leerlingen is breed gedragen. Dat bewijzen de vele sympathie- en steunbetuigingen die ze dagelijks mogen ontvangen”, vertelt campusdirecteur Marc Desmet. “Met diezelfde gedrevenheid willen ze onverminderd doorgaan. Dit zolang de tijd en middelen hen toelaten. Want nog steeds blijft het pompen of verzuipen voor de zorghelden in de frontlinie van de coronacrisis.”