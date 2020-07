Landbouwfietsroute ‘Boerenloeren' kronkelt nu ook door Overpelt: “Maak kennis met de lokale sector” Birger Vandael

02 juli 2020

12u11 0 Pelt De Overpeltse lus van de informatieve landbouwfietsroute ‘Boerenloeren' is sinds deze week geopend. Sinds 2018 lopen er al twee lussen door Neerpelt, de Overpeltse lus voegt nu nog een twintigtal kilometer toe aan de kronkelende route. Onderweg kom je meer te weten over de landbouwsector in Overpelt.

Overal langs het traject van de route vind je borden met informatie over landbouwbedrijven. Zo kom je meer te weten over hedendaagse landbouw en het landbouwbedrijf in kwestie. De bijkomende locaties op de nieuwe lus geven een breed beeld van wat er zich in de landbouwsector allemaal afspeelt.

Schapen aan Hobos en bijen in bloemenweide

Je krijgt onder meer een blik achter de schermen van traditionele landbouwbedrijven en aan het Hobos is er uitleg over het het begrazingsproject met schapen op de oude weilanden van het domein, dat mede beheerd wordt door het Agentschap Natuur en Bos. Verder krijgen de fietsers, dankzij de medewerking van imkervereniging De Pelter Biehalle, inzicht in het leven van een bijenkolonie, het belang van een bloemenweide en de oogst van honing.

“De Peltse landbouwbedrijven zijn dagelijks in de weer om met de meest moderne technieken mee in te staan voor de voedselvoorziening”, zegt schepen van landbouw Liesbeth Fransen (CD&V). “De fietsroute 'Boerenloeren’ biedt een boeiende manier om van nabij kennis te maken met de werking van deze essentiële sector.”

Leefbaar platteland

Gedeputeerde van landbouw Inge Moors (CD&V) vult aan: “Deze fietsroute brengt de producent en consument weer wat dichter bij elkaar en maakt de waarde van de lokale voedselvoorziening erg tastbaar. Omdat dit project bijdraagt aan sterk en leefbaar platteland, voorzien we vanuit het plattelandsprogramma Leader Kempen en Maasland meer dan 60.000 euro cofinanciering.”