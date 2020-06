LAGO Pelt Dommelslag voert maximumcapaciteit en tijdslot in bij heropening Birger Vandael

24 juni 2020

15u17 0 Pelt Vanaf 1 juli mogen de zwembaden terug openen en bij de huidige hittegolf heeft natuurlijk iedereen zin in een frisse plons. Bij LAGO Pelt Dommelslag was men al lang klaar voor de heropening. Via de gloednieuwe webshop kan je jouw bezoek eenvoudig reserveren. Er wordt gewerkt met een tijdslot en een maximumcapaciteit.

Veiligheid is de prioriteit bij LAGO, zo werd er in totaal maar liefst €269.000 uitgegeven om aanpassingen aan de Vlaamse centra te doen om de veiligheid van werknemers en bezoekers te garanderen. Door de lage bezetting kan de social distancing gegarandeerd worden. Reservatie in de webshop is uiteraard niet alleen mogelijk, maar ook verplicht.

“We weten dat zwemmen geen extra risico’s inhoudt en dat zwemmen en plezier maken bijdragen aan je gezondheid en levensgeluk”, zegt algemeen directeur Diether Thielemans. “Wij zijn er klaar voor. Het is fantastisch dat we alle families terug kunnen verwelkomen in de LAGO baden voor een zomer boordevol waterpret van de bovenste plank! Want daar draait het uiteindelijk om: terug plezier beleven, echte qualitytime met vrienden en familie.”