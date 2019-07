LAGO Pelt Dommelslag start zomervakantie met nieuwe glijbaan: “Alsof je uit de attractie vliegt” Birger Vandael

01 juli 2019

19u26 0 Pelt De zomervakantie begint voor LAGO Pelt Dommelslag met een stevige binnenkomer. Vandaag opende het subtropische zwembad immers de nieuwe spectaculaire glijbaan ‘Red Vortex’. Tijdens deze snelle rit van honderd meter krijg je het gevoel uit de attractie te vliegen, kom je allerlei flitsende lichteffecten tegen en passeer je onder een tropische regendouche.

Het grootste zwembad van Noord-Limburg is de laatste jaren steeds verder gegroeid. In 2012 opende met de ‘Green Drift’ ook de eerste familieglijbaan waarin je met banden naar beneden kan gaan. Gezinnen met kinderen vanaf zes jaar werden zo nog meer naar Pelt gelokt, al deden het golvenbad en de wildwaterbaan ook hun duit in het zakje. Om sensatiejagers aan hun trekken te laten komen, maakte LAGO een investeringsbudget van 460.000 euro vrij voor de ‘Red Vortex’.

Aanvankelijk zou de nieuwe, rode glijbaan al een maand eerder geopend worden. Dat werd echter uitgesteld omwille van een technisch euvel. Om het geduld van de glijbaanfanaten te belonen werd er per dag dat de glijbaan op zich liet wachten een gezinsticket voor vijf personen uitgereikt via de social mediakanalen. Dankzij die wedstrijd kunnen dertig gezinnen de glijbaan gratis komen ontdekken tijdens de openingsweek van 1 tot en met 7 juli.

Voormalig Miss België krijgt primeur

Met voormalig Miss België Cynthia Reekmans kreeg de tunnel een bekende eerste bezoeker. Zij testte in primeur de rit langs de bloedstollende infinity jump en de illusionaire fake out. Dat gebeurde onder het toeziend oog van Vinnie, de vrolijke mascotte van het subtropisch zwembad en zijn jonge fans die zich ook al waagden aan een eerste slide door de ‘Red Vortex’. “Dit is het startschot van een spetterende zomer”, keek centrummanager Bert Thijs tevreden toe.

Naast een spectaculaire rit door de nieuwe glijbaan ‘Red Vortex’ staan er verrassende zomeractiviteiten en wedstrijden op het programma van LAGO Pelt Dommelslag. Het buitenbad is geopend voor een heerlijke plons onder de stralende zon. Op de ligweide zal de nieuwe dubbele spectaculaire buikschuifglijbaan van 24,5 meter lang en 6 meter hoog de show stelen. Het zwembad is inmiddels goed voor 295 meter aan glijbaanplezier en lokt jaarlijks 250.000 bezoekers.