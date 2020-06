Krachtigste windpark van Vlaanderen krijgt stekje aan Nyrstar-site in Pelt Birger Vandael

15 juni 2020

19u59 3 Pelt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) heeft vandaag de werf van het Storm-windpark officieel geopend. Het windpark in Overpelt-Fabriek, in de nabijheid van de Nyrstar-site, zal bestaan uit drie windturbines van 170 meter hoog met een rotordiameter van 145 meter. Voor het eerst in Vlaanderen worden windturbines met dergelijke dimensies gebouwd.

Dat de opening van het Stom-windpark juist vandaag plaatsvond, is geen toeval. Het is immers de internationale ‘Dag van de Wind’. Momenteel wordt de bekabeling van de windturbines aangelegd. De bouw van de turbines zelf staat gepland in het voorjaar van 2021. De ingebruikname is voorzien voor de zomer van 2021. Het windpark in Pelt zal voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het jaarlijks elektriciteitsverbruik van zo’n 8.000 gezinnen.

Twee van de drie turbines worden gebouwd op terreinen van zinksmelter Nyrstar en naburig bedrijf Velbo. Een groot deel van de groene stroom wordt via het elektriciteitsnet van Nyrstar naar het hoogspanningsnet geleid. “Dankzij bedrijven als Nyrstar en Storm waait er een frisse wind door ons Vlaams energielandschap”, stelt Demir. “Projecten zoals het windpark in Pelt zijn cruciaal als we onze hernieuwbare energiedoelstellingen in Vlaanderen willen halen.”

Stilgelegd bij zwermen vogels

Opvallend is de verbinding van de windturbines met de meteorader van het KMI en de VMM in Houthalen. Zo worden de turbines automatisch stilgelegd als er grote zwermen vogels in aantocht zijn. “Naast het meest performante, wordt dit ook het meest vogelvriendelijke windpark van het land. Daarmee bewijzen we dat energie en natuur wel degelijk hand in hand kunnen gaan”, onderstreept Demir.

Het is de eerste keer dat er in Vlaanderen windturbines gebouwd worden zo dicht bij een militaire luchtvaartradar: de radarinstallatie van Kleine Brogel bevindt zich op ongeveer 9 kilometer van het windpark. “We houden eraan het Belgische leger te danken voor de flexibiliteit die hierbij aan de dag gelegd werd”, zegt projectleider Dries Van Hooydonk van Storm. “Dit windpark toont aan dat luchtvaartveiligheid en windenergie perfect kunnen samengaan.”

Windplan voor Nolimpark

Burgemeester van Pelt Frank Smeets (CD&V) hoopt dat dit verhaal spoedig een vervolg kan krijgen. “Nu de luchtmacht het luchtruim boven onze gemeente heeft vrijgegeven voor windturbines, werken we aan een windplan voor heel Nolimpark. Op die manier kunnen onze bedrijven zelf hun ‘schone’ energie opwekken en kan iedereen mee genieten van zuivere lucht en groene stroom.”

“Wij zijn hier op de eerste plaats om samen te werken met partijen die helpen de shift te maken naar een duurzame toekomst”, vult Inge Schildermans, general manager Nyrstar België, aan. “Deze windturbines zijn een mooie aanvulling op de vele initiatieven die Nyrstar al neemt op dat vlak, en die van ons vandaag een van de meest energie-efficiënte zinksmelters ter wereld maakt.”

Inwoners van de gemeente Pelt en de stad Lommel kregen eind 2019 via de coöperatieve Storm CV de mogelijkheid om te delen in de winsten van de windturbines. In totaal investeerden 341 omwonenden mee in het windpark.