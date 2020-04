Kostenplaatje uitbreiding gemeentehuis Overpelt stijgt tot 5 miljoen euro: “Met Pelt een belangrijke gemeente worden in Noord-Limburg met een goede dienstverlening” Birger Vandael

24 april 2020

17u30 1 Pelt Op de digitale gemeenteraad van Pelt afgelopen donderdagavond werd de uitbreiding van het gemeentehuis op de Oude Markt van Overpelt besproken. Inclusief btw loopt het prijskaartje inmiddels op tot 5 miljoen euro. Het ‘administratief centrum van Pelt’ zal immers groter worden dan aanvankelijk gepland.

Zoals ruim een jaar geleden bekend raakte, werd in de gemeente Pelt na de fusie de invulling van de twee gemeentehuizen herbekeken. In Overpelt werden alle administratieve diensten ondergebracht, het gemeentehuis van Neerpelt wordt gebruikt voor huwelijken en gemeenteraden. Het prijskaartje voor de uitbreiding van het gemeentehuis aan de Oude Markt van Overpelt werd na een ruwe raming op 3 miljoen euro geschat.

De opdracht voor het ontwerp en de uitvoering werd gegund aan Scoop Multiprofessionele Architectenvennootschap bvba. Een bestek werd opgesteld en kwam uit op een totale uitgave van 4.955.986 euro. Dat betekent dat de 3 miljoen euro een gedateerd bedrag is.

Extra vergaderzalen en personeel

Burgemeester Frank Smeets (CD&V) benadrukte dat het om een belangrijk dossier gaat: “Omdat we in Overpelt meer mensen tewerk moeten stellen, is deze uitbreiding nodig. In het meerjarenplan voorzien we hiervoor ook 4 miljoen euro. Het project is inmiddels groter dan aanvankelijk beschreven: waar eerst 50 bijkomende mensen voorzien werden, zijn dat er nu 68. Omdat er meer vergaderzalen komen (zeven in plaats van twee), zal ook het gebouw groter moeten worden.” In plaats van een gebouw van 1.100 vierkante meter, gaat het nu om een gemeentehuis van 1.800 vierkante meter.

Landschapsbureau op gelijkvloers, cafetaria op eerste verdieping

Over de invulling van het gemeentehuis kon Smeets meteen ook iets meer vertellen: “Op het gelijkvloers komt het landschapsbureau en is er plaats voor kleinere bureaus en aangepaste gespreksruimtes voor het OCMW. Op de tweede bouwlaag zouden we een cafetaria maken voor ons personeel. De kelder zal dienen als fietsenstalling en de oude elektriciteitscabine kan hier ook worden ondergebracht.”

Nog actueel?

Frank Seutens (fractieleider N-VA) merkte op dat de gemeentehuizen in Pelt veel geld kosten. “Met de renovatie van het gemeentehuis in Neerpelt die straks volgt en zes miljoen euro kost, wordt meer dan de helft van de fusiesubsidie hieraan gespendeerd. Is dit plan nog wel actueel? Na corona zal thuiswerk nog meer toenemen. Misschien moeten we dit herbekijken.” N-VA onthield zich bij de stemming.

Katrijn Conjaerts (fractieleider Groen) noemt het verderzetten van de renovatie van het gemeentehuis na de fusie “onverantwoord”. “En er zullen weer een hoop extra werken opduiken”, merkt ze op. Ook zij verwees naar de mogelijkheid voor gemeentepersoneel om thuis te werken.” Linda Vissers (fractieleider Lijst Vissers) sloot zich aan bij de andere oppositiepartijen, al benadrukte ze ook het belang van het centraliseren van de diensten. Groen en Lijst Vissers onthielden zich eveneens.

Afsluitend stelde Stijn Philippe (fractieleider Samen Pelt) dat niemand in de toekomst kan kijken. Burgemeester Smeets begreep de bekommernissen: “Een gemeentehuis bouw je niet zomaar, je bouwt dat voor de komende vijftig jaar. We willen met Pelt een belangrijke gemeente worden in Noord-Limburg met een goede dienstverlening. Daarbij hoort een goede plek voor ons personeel en om de mensen te ontvangen.”