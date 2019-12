Koen Daniëls (N-VA) vertelt over veranderingen in het onderwijs BVDH

02 december 2019

17u35 0

Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA) maakt woensdagavond de verplaatsing van Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen) naar Neerpelt. Hij is vanaf 20 uur de centrale persoon op een gespreksavond van N-VA. Die vindt plaats in Zaal Dommelgalm en iedereen mag die gratis bijwonen. De organisatie is in handen van Jong N-VA Pelt.

Daniëls zal als expert onderwijs onder meer uitleg geven over de veranderingen die ook op de lokale middelbare scholen zullen plaatsvinden. Ook het regeerakkoord zal hij toelichten. Vanaf 21.30 uur is er ruimte voor vragen.