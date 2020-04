Koelwagen aan het Mariaziekenhuis als voorzorgsmaatregel Birger Vandael

01 april 2020

20u33 0 Pelt Aan het Mariaziekenhuis in Pelt werd de afgelopen dagen een koelwagen opgemerkt. Hoewel dat geen geruststellend beeld is, gaat het louter om een voorzorgsmaatregel voor het geval alle doden niet in het mortuarium zouden passen. Voorlopig is dat niet aan de orde.



In het Mariaziekenhuis verblijven momenteel 54 personen met een besmetting. Acht onder hen zijn er ernstig aan toe en verblijven op de intensieve afdeling. In totaal lieten er reeds elf mensen het leven. Dat zijn geen zorgwekkende cijfers, zeker als je weet dat het totaal aantal besmettingen van dinsdag op woensdag gedaald is met twee.

Niet in gebruik

De koelwagen met bedekt logo is voorlopig dus niet in gebruik. Dat bevestigde ook burgemeester van Pelt Frank Smeets (CD&V). Ze kan wel ingeschakeld worden als mobiel mortuarium bij een plotse stijging van het aantal sterfgevallen. Dit omdat het mortuarium van het ziekenhuis beperkt is in grootte.