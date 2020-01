Klusjesman had relatie met ex van rijke zakenman, nu bekent hij moord in chique villa Marcel van Hout MMM

25 januari 2020

14u39 0 Pelt Roger C. heeft bekend dat hij zakenman Marcel van Hout in 2017 heeft doodgeschoten in zijn eigen woning. De man die klusjes voor van Hout deed, had een relatie met de ex-vrouw van de rijke zakenman. De ex had nochtans een zeer goede verstandhouding met van Hout, die zijn testament eerder liet aanpassen in haar voordeel.

Het was een schok in Pelt toen de Nederlandse zakenman Marcel van Hout dood werd teruggevonden in een plas bloed in zijn eigen keuken. Koudweg doodgeschoten met enkele kogels in het hoofd. Speurders merkten al snel dat er een dag eerder met het alarm was geknoeid en dat ook de bewakingsbeelden waren verwijderd. Alles wees naar een ‘inside job’.

Die ‘job’ blijkt nu door zijn eigen klusjesman uitgevoerd. Het motief spreekt voor zich: Roger C. en de ex-vrouw van Van Hout hadden een relatie. De vrouw woonde nochtans nog steeds in één van van Houts huizen vlakbij én werd financieel onderhouden. Tegelijk had hij ook zijn testament laten aanpassen in haar voordeel.

Van de relatie wist van Hout vrijwel niets. Van de geplande moord al helemaal niet. Roger C. en de ex van van Hout werden enkele weken later opgepakt op verdenking van betrokkenheid op de moord, maar beiden ontkenden. Roger C. zit echter twee jaar in de cel. De ex-vrouw is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat Roger C. nu bekent kan ook de ex-vrouw in moeilijkheden brengen. Die laatste blijft ontkennen.