Kapster Kayleigh opent op 18 mei om middernacht de deuren: “Telefoon staat roodgloeiend” Birger Vandael

14 mei 2020

15u33 214 Pelt Op maandag 18 mei mogen kappers onder strikte voorwaarden weer aan de slag. De Peltse Kayleigh Hermans (24) zal geen seconde langer wachten en opent om middernacht al de deuren van haar zaak ‘Mise en plis’ in de Kerkstraat. “En dat concept slaat zeker aan, want ik ben al meteen volgeboekt tot bijna 4 uur ‘s nachts", vertelt ze vol ondernemerszin.

Net als veel van haar collega’s moest Kayleigh op 24 maart de deuren sluiten. Ze kan bijna twee maanden later niet wachten om opnieuw de schaar vast te nemen. “Mijn telefoon staat roodgloeiend door klanten die bellen wanneer ze weer opnieuw langs mogen komen. Als je dan te horen krijgt dat je open mag, waarom zou je dan wachten tot de ochtend?”, zegt ze.

Het ideetje kwam eigenlijk van haar vriend Jordy Romih, niet toevallig een student ‘marketing’. Hij had gezien dat het concept in Nederland goed werkte. “Veel van mijn klanten werken in shiften en zijn dus enorm geholpen met dit speciale openingsuur. Als de klant blij is, dan ben ik dat ook”, glimlacht Kayleigh. “Het zijn vooral mannen, die blijkbaar niet meer kunnen wachten om hun kapsel te laten bijwerken. Ook vanwege mensen uit de zorg kreeg ik te horen dat dit idee zeker leuk was.”

‘Coronaproof’

Tijdens de maanden april en mei stelde Kayleigh alles al in het werk om haar zaak ‘coronaproof’ te maken. Zo zijn er zones voorzien van tien vierkante meter per klant, telkens duidelijk gemarkeerd op de grond. Ook zijn er voldoende beschermplaten uit plexiglas en desinfecterende handgels aanwezig. “Ikzelf en mijn collega’s dragen een mondmasker, om onze klanten en onszelf te beschermen tegen besmetting”, legt ze uit.

De komende dagen gaat de twintiger proberen helemaal uitgeslapen te zijn, zodat ze aan een zware week kan beginnen. “De agenda is ook de rest van de week al heel goed gevuld, dat had ik wel verwacht. Na de shift zondagnacht slaap ik een paar uur en om 10 uur vlieg ik er weer in tot 21 uur ‘s avonds. Dat worden zware uren, maar voor mijn nieuwe zaak doe ik dit graag. Ik maak met plezier tijd voor klanten die dringend aan een kappersbezoek toe zijn.”

Vervolg?

De nachtshift is voorlopig eenmalig, maar Kayleigh plant zeker een vervolg. “Alles zal natuurlijk afhangen van het succes, maar ik denk dat dit voor herhaling vatbaar is. Normaal leeft de Kerkstraat straks van de cafés, maar nu kunnen de mensen dus naar de kapper komen”, besluit de vrolijke jongedame.

Volgens Filip Horemans, woordvoerder van Unizo, is er in principe geen probleem met deze actie. “Kappers vallen onder ‘diensten’, net zoals horecazaken. Ze zijn bijgevolg niet gebonden aan verplichte sluitingsuren. Op gemeentelijk niveau kan men wel regels handhaven omtrent overlast.” De Neerpeltse schepen van Lokale Economie Raf Drieskens (CD&V) ziet in elk geval geen probleem, zolang er ook geen hinder is. “Dit is een knap voorbeeld van hoe veel kleine en grote ondernemers extra uren kloppen om hun klanten verder te helpen en hun bedrijf draaiende te houden. Alle respect daarvoor.”

Reserveren bij ‘Mise en plis’ gaat nog steeds via 011/64.07.40 of kayleighhermans@hotmail.com.

