Jumbo Pelt opent de deuren: verwarring over openingsuur EWH

06 november 2019

11u41 0 Pelt Talloze nieuwsgierigen stonden vanmorgen met een winkelkar in de hand aan te schuiven aan de deur van de Jumbo. Onder hen ook mensen die ervan overtuigd waren dat de winkel al om acht uur zou openen. Uiteindelijk deed de Nederlandse winkelketen water bij de wijn en opende ze haar deuren al eerder.

Al om kwart voor negen werd afgeteld om de winkel te openen. “Er was blijkbaar wat verwarring over het openingsuur”, klonk het bij Jumbo. “Daarom laten we jullie al een kwartier vroeger binnen.” De eerste driehonderd klanten kregen een bos gele bloemen. Al rond 10 na 9 zagen de klanten de bloemen aan hun neus voorbij gaan.

De verwarring over het openingsuur ligt waarschijnlijk aan het feit dat de winkel op weekdagen wel al om 8 uur ’s morgens opent. Toch malen de nieuwsgierigen er niet om. “Ik was hier pas rond kwart voor 9 en toch geraakte ik vlot de winkel binnen. Ik heb zelfs een bloemetje kunnen bemachtigen!”, zegt Elly Vangerven “Het is hier nu wel heel erg druk, ik ga dus zeker nog eens terugkomen wanneer het hier rustiger is. Ik moet ten slotte maar van Lindel komen.”

Met hun uitgebreid assortiment en laagste prijzen lokt Jumbo zelfs de moeilijkste klanten. Zo ook Gerard Weltens: “Normaal gezien ga ik nooit winkelen met mijn vrouw, maar eerlijk gezegd kijk ik nu al weken uit naar de opening van de Jumbo. Ik wou vandaag toch eens komen kijken welke promoties er te rapen vallen.” Een boeket voor zijn vrouw kon Gerard helaas niet bemachtigen, daarvoor was hij al te laat.

Bij de kassa’s valt op dat niet elke klant vandaag zijn volledige koelkast komt vullen. Velen komen naar buiten met een bos bloemen en een paar artikelen die in een kleine tas passen. Sophie Meert daarentegen heeft wel een volledige kar gevuld: “Mijn man kent de prijzen van de winkels en vond het de moeite om hier een kijkje te komen nemen. Zelf heb ik gemerkt dat Jumbo unieke producten verkoopt. Zo heb ik hier bijvoorbeeld speciale babykoekjes voor mijn kleinzoon gevonden.”