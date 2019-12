Jonge twintigers krijgen celstraf voor vechtpartij in Kerkstraat BVDH

18 december 2019

11u41 4 Pelt Twee jonge twintigers uit Hamont-Achel en Bocholt zijn veroordeeld tot een celstraf van respectievelijk zes en vijf maanden voor de verwondingen die ze op 30 april 2017 in de Neerpeltse Kerkstraat aanbrachten bij een 22-jarige man uit Hamont-Achel.

De onenigheid ontstond om 3 uur ‘s nachts aan café Den Tap. Volgens getuigen was het de beklaagde uit Hamont-Achel die na een eerste opstootje het slachtoffer ging opzoeken in het café en hem met geweld mee naar buiten nam. Daar diende hij de eerste slagen toe aan het slachtoffer. Tijdens het onderzoek gaf hij toe dat hij de ‘oorzaak van de ruzie’ was.

De Bocholtenaar raakte eveneens verwikkeld in de vechtpartij. Ook een 26-jarige man uit Neerpelt werd gedagvaard, maar hij wordt volledig vrijgesproken.

Schade aan gebit

Het slachtoffer hield heel wat over aan de feiten. Hij liep de nodige morele schade op, moest worden opgenomen in het ziekenhuis, verloor zijn horloge en zal ook nog een ingreep aan zijn gebit ondergaan. Hij krijgt van de twee veroordeelde twintigers al een provisionele schadevergoeding van 6.987,28 euro.