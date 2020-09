Jens Meeus (Pelt) start met zes op zes aan de competitie: “Mooi, maar eerste balans pas aan de winterstop” Koen Wellens

27 september 2020

13u34 0 Pelt Derdeklasser Pelt pakte zaterdagavond de volle buit tegen Racing Mechelen. Na de winst in Beringen dus een zes op zes voor de Noord-Limburgers die de leiding pakken. “Dat is inderdaad een goede start en prima voor de hoofdjes. Het zegt natuurlijk nog niks over de rest van de competitie. Pelt heeft ambitie, maar voor een eerste balans wacht ik tot aan de winterstop”, reageert Jens Meeus.

Na de 1-4 winst in Beringen, dikten de Esperanza-jongens ook zaterdag de score stevig aan: 3-1 tegen Mechelen en een heel erg positief doelpuntensaldo. Het was de voorbije seizoenen vaak anders op de Roosen, maar sinds vorig seizoen lijkt er een goede basis te zijn om op verder te werken. “Dat is ook de reden waarom ik teruggekeerd ben”, vertelt Meeus die de voorbije seizoenen in Hades, Lierse Kempenzonen en Hoogstraten speelde. “Ik zag een positief project met duidelijke ambities. Het is na twee wedstrijden natuurlijk nog te vroeg om al conclusies te trekken, maar het is wel belangrijk dat wij het positieve gevoel vertalen naar nog meer goede resultaten.”

Top vijf

Toen Meeus Pelt in 2016 verliet, had de ploeg een heel sterke periode achter de rug. Tijdens het seizoen 2014-2015 zetten de Noord-Limburgers een sterke reeks overwinningen neer. Pelt leek op weg naar de titel en promotie, maar Beerschot stak er nog een stokje voor. Een jaar later grepen de Peltenaren naast de promotie naar de hervormde tweede amateursklasse. “Het was de periode met Patrick Witters als trainer. Ik kijk er met veel trots op terug, ook al pakten wij toen naast de prijzen. Daarna liep het inderdaad wat minder vlot voor Pelt, maar dat verleden heeft de club nu achter zich gelaten. De inkomende transfers geven duidelijk aan dat de ploeg vooruit wil. Dat is een goede zaak. Voorlopig houd ik het op de top vijf. Als je daarvoor kan meedoen, zijn er zeker extra mogelijkheden.”

Sportieve familie

Jens Meeus is het neef van wielrenner Jordi Meeus. Ondanks het verschil in leeftijd, volgt Jens zijn fietsende neef. “Ik heb altijd wel aandacht gehad voor de zijn resultaten. Knap dat hij straks de overstap naar de profs kan maken. Ik ben er zeker van dat hij vaker in de krant zal staan.”