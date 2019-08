Japanse solist en thuisspeler Jan Verheyen op derde orgelconcerten BVDH

20 augustus 2019

11u14 0 Pelt Aanstaande zondag zijn er in Neerpelt de derde orgelconcerten van de zomer. Om 14.30 uur opent de Japanse Masako Honda op het orgel en na een korte pauze speelt Jan Verheyen als Peltse beiaardier een thuismatch.

Met de orgelconcerten willen de initiatiefnemers iedereen in Neerpelt centrum laten meegenieten vanop terrasjes en bankjes rondom de toren. Als eerste is Masako Honda aan de beurt. Zij studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen en aan het Conservatorium van Groningen. In 2002 behaalde zij het specialisatiediploma concertsolist met grootste onderscheiding. Op het groot orgel vertolkt ze een programma met als thema ‘vakantie’ en brengt werk van o.a. Händel, Mendelssohn en Karg-Elert.

Verheyen in the USA

Vervolgens is het aan Jan Verheyen. Die maakte deze zomer nog een grote concerttournee in het noordoosten van de Verenigde Staten en bezocht onder meer Boston, New York, Philadelphia, Detroit en Chicago. Hij wil het concertprogramma dat hij ginder speelt, ook in zijn thuishaven Pelt eens laten horen. Deze muziek wisselt hij af met enkele experimenten met elektronische muziek.

De laatste orgelconcerten zullen plaatsvinden op 22 september.