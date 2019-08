Jan Peumans stelt zijn boek voor in zaal Dommelgalm BVDH

28 augustus 2019

Jong N-VA Pelt haalt partijboegbeeld Jan Peumans naar de gemeente. Op vrijdag 13 september presenteert hij zijn boek ‘Een zachte anarchist’ in zaal Dommelgalm. Dit werk is de biografie van de Limburgse politicus die een sleutelfiguur was binnen de Vlaamse Beweging en de lokale en nationale politiek van de laatste decennia. Om 19.30 uur openen de deuren, om 20 uur start de voorstelling. De toegang is geheel gratis. Achteraf kan het boek aan 25 euro worden aangeschaft en indien gewenst gesigneerd door Peumans.