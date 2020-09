Jaagpad tussen Neerpelt en Lille weer open Birger Vandael

16 september 2020

12u05 0 Pelt Goed nieuws voor fietsers uit Noord-Limburg: nadat er een jaar lang gewerkt werd, kan er nu opnieuw gefietst worden langs het kanaal Bocholt-Herentals.

De werken, in het kader van de versterking van de oevers, werden uitgevoerd tussen de brug aan de Hamonterweg en de brug van Sint-Huibrechts-Lille. Wie daar het voorbije jaar langs wilde, moest via de Jos Verlindenstraat rijden of het jaagpad aan de overkant van het kanaal gebruiken.