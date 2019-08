Internationale aandacht voor Revalidatie & MS Centrum BVDH

29 augustus 2019

11u04 0 Pelt Momenteel zijn er een aantal buitenlandse zorgverleners op bezoek bij het Revalidatie & MS Centrum te Overpelt. Bij het centrum zijn ze trots op de internationale aandacht die het krijgt omwille van de multidisciplinaire aandacht.

Onder meer de Chileense neurologe Bernardita Soler is op bezoek in Overpelt. Ze volgt zes maanden lang de dienstverlening en de artsen en toont in het bijzonder aandacht voor het overleg waarbij medewerkers uit verschillende disciplines hun patiënten bespreken. Haar doel is in Santiago ook een multidisciplinaire revalidatie-eenheid voor neurologische patiënten op te starten.

Sinds deze week zijn er eveneens vier kinesitherapeuten en één ergotherapeut uit verschillende landen in het Midden-Oosten op bezoek. Ook zij willen kennis en vaardigheden rond de multidisciplinaire revalidatie van de MS-patiënten verwerven. Tijdens hun vier weken verblijf in België volgen ze opleidingen aan de Universiteit Hasselt en lopen ze stage bij verschillende diensten.