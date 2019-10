Inforeeks voor mantelzorgers bij personen met dementie BVDH

23 oktober 2019

Vroeg of laat worden we in onze omgeving allemaal geconfronteerd met dementie. Cruciaal daarbij zijn mantelzorgers die personen met deze aandoening steunen. Daarom organiseren het woonzorgcentrum Immaculata, de Alzheimerliga, DAGG (Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, de CM en het Mariaziekenhuis vanaf november samen de inforeeks ‘Leven met dementie: aandacht voor mantelzorg’.

In deze driedelige reeks in het Mariaziekenhuis wordt alle info gegeven aan mantelzorgers die nauw betrokken zijn bij de zorg voor een persoon met dementie. De sessies zijn niet bedoeld voor professionelen. Er kunnen 25 personen deelnemen aan deze gratis reeks, ze zijn wel verplicht om in te schrijven voor 18 november. Dat kan via www.mznl.be/activiteiten of door te bellen naar het nummer 011/82.60.81.