Inbreker ontsnapt tijdens transport naar ziekenhuis: politie houdt tweede klopjacht in enkele uren tijd Dirk Selis en Birger Vandael

22 december 2019

17u35 40 Pelt De lokale politie houdt momenteel een klopjacht op een inbreker, nadat agenten de man eerder vandaag samen met twee kompanen — ook al na een klopjacht — konden oppakken. De verdachte wist echter te ontsnappen toen de politie hem naar het ziekenhuis in Pelt wilde brengen.

Alles begon zondagmiddag, toen er plots een heleboel blauw te zien was op straat in zowel Lommel als Pelt. Agenten hielden een klopjacht op een vermoedelijk rondtrekkende inbrekersbende die de regio al langer teistert. Korte tijd eerder werden ze betrapt bij een inbraakpoging in Lommel.

Die inbraakpoging vond plaats in de villawijk op de Gestelse Dijk in Lommel. Daar zag een bewoonster in de namiddag plots een witte Mercedes met Duitse nummerplaten op haar oprit staan. De inzittenden gingen ervandoor, maar werden even verderop in de buurt van het waterzuiveringsstation klemgereden. Daarop vluchtten ze te voet, naar verluidt door het water van de Dommel tot in het centrum van Neerpelt.

Op het dak

Maar ook die vlucht te voet eindigde al snel. Een getuige meldde onze krant hoe één van de verdachten kon ingerekend worden door agenten met getrokken wapens. De man probeerde eerst nog totaal in paniek te ontkomen door op het dak van ‘De Kiekenbakker’ te klimmen.

In totaal werden naar verluidt drie verdachten opgepakt. Eén van hen raakte gewond tijdens de arrestatie en werd ‘s avonds overgebracht naar het Mariaziekenhuis in Pelt. Daar wist hij echter te ontsnappen nog voor hij in het ziekenhuis binnengeleid kon worden.

Meteen werd een nieuwe klopjacht op poten gezet die momenteel nog altijd gaande is. Net zoals bij de eerste klopjacht wordt ook nu een drone ingezet.

Hoe de man kon ontsnappen, is onduidelijk. Het Mariaziekenhuis laat evenwel weten dat hij nooit binnengebracht werd. “Hij nam de benen voordat de auto waarin hij overgebracht werd, onze garage binnenreed.”

Later meer.